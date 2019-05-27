https://news.day.az/sport/1123563.html Пилот "Формулы-1" едва не сбил двух человек во время Гран-при - ВИДЕО
Пилот "Формулы-1" едва не сбил двух человек во время Гран-при - ВИДЕО
Пилот "Формулы-1" команды Racing Point едва не сбил двух людей, которые перебегали трассу во время Гран-при Монако, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как видно на опубликованном в Twitter видео, двое маршалов пытались перейти трассу. Один из них за доли секунды успел проскочить, когда болид Серхио Переса уже буквально коснулся его ног. Второй маршал не рискнул бежать дальше и остановился. Таким образом, Перес сумел проехать ровно между ними и никого не задеть.
По итогам Гран-При Монако Перес занял 13-е место. Победителем гонки стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.
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