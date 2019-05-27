Пилот "Формулы-1" команды Racing Point едва не сбил двух людей, которые перебегали трассу во время Гран-при Монако, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как видно на опубликованном в Twitter видео, двое маршалов пытались перейти трассу. Один из них за доли секунды успел проскочить, когда болид Серхио Переса уже буквально коснулся его ног. Второй маршал не рискнул бежать дальше и остановился. Таким образом, Перес сумел проехать ровно между ними и никого не задеть.

По итогам Гран-При Монако Перес занял 13-е место. Победителем гонки стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

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