В матче заключительного тура высшей лиги любительского футбола в Голландии главный арбитр засчитал гол, который сам и забил в ворота клуба "Харкемасе Бойз". Об этом клуб написал в Twitter.

- Что ты делаешь, судья? - возмущается и восклицает "Харкемасе Бойз". - Судья, который забивает гол в матче. Это случилось!

В результате нападения команды "Хоек" мяч срикошетил несколько раз, угодив в ногу судьи, не успевшего увернуться, после чего преодолел линию ворот. Футболисты возмутились, однако арбитр всё же засчитал гол, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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