Азербайджанский футболист Тарлан Ахмедли исключен из клуба "Сабах".

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, причиной исключения вратаря из клуба является его свадьба.

Ему предложили отложить свадьбу на пять дней, однако футболист этого не сделал. Он сообщил, что получил месяц назад от клуба разрешение на проведение свадьбы и не может отложить ее.

В результате после свадьбы футболист попал в "черный список" и не был включен в состав команды в оставшихся двух играх чемпионата Азербайджана. Контракт с Т.Ахмедли, заключенный с клубом до 15 мая, не был продлен.

Бакинский клуб подтвердил эту информацию. Перед матчем 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана, который прошел 27 апреля, основной голкипер Саша Стаменкович и третий голкипер иранского происхождения Амирхусейн Наджафи получили травмы.

Так, возникла необходимость во втором вратаре - 24-летнем Тарлане Ахмедли. Однако из-за свадьбы он не смог участвовать в этом матче. Таким образом в результате трансфера вратарем стал Дмитрий Безрук из Украины.

Отметим, что матч "Сабах" - "Кешля" 27 апреля завершился со счетом 1:1.