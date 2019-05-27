Экс-чемпион американской лиги смешанных единоборств UFC в двух весах ирландец Конор Макгрегор через 7 месяцев нашел слова для объяснения своего поражения в матчевой встрече за чемпионский титул с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Спортсмен назвал свое решение сдаться "взвешенным", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Нурмагомедов одержал победу 6 октября 2018 года над ирландцем удушающим приемом. При этом Макгрегор был вынужден прямо в клетке признать, что не может продолжать борьбу из-за критического положения в схватке.

"Это решение было взвешенным, как и все мои поступки в клетке, - цитирует Макгрегора издание "Спорт-экспресс". - Я всегда вижу, есть ли выход из боя и вижу когда им нужно воспользоваться. Я знаю, когда нужно продолжить жить, чтобы потом снова быть готовым к борьбе".

Ирландец подчеркнул, что в ММА нужно проявлять интеллект: "Иначе ты не сможешь на следующий день жить ради борьбы. Это и произошло в моем прошлом поединке. Он сложился не в мою пользу".