29 мая внимание десятков миллионов футбольных зрителей будет приковано к экранам телевизоров для того, чтобы посмотреть финал Лиги Европы УЕФА в Баку. На церемонии открытии этого грандиозного финала выступит британский DJ Джонас Блу, продавший свыше 2 миллионов альбомов, и 150 местных танцоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Джонас Блу представит микс из самых популярных хитов, что вызовет восторг у зрителей и наполнит зал положительной энергией.

Продюсером церемонии открытия является польская компания "Platige Image". До сих пор компания работала над семью церемониями УЕФА. Режиссером и постановщиком церемонии является создатель шоу мирового масштаба известный хореограф Вальдек Шимковяк.