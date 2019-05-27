Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью немецкому "Der Spiegel" рассказал о том, почему Баку был выбран местом проведения финала Лиги Европы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Почему? Потому, что там живут люди, которые также любят футбол. Мы должны развивать футбол везде, не только в Англии и Германии", - сказал он.

Президент УЕФА отметил, что некоторые клубы вернули билеты, так как не могли их продать.

"Насколько я знаю, авиакомпания Easyjet подняла стоимость авиабилетов на рейсы. Никто им ничего не говорит. Всегда виновником указывается УЕФА. Это популизм. А как насчет предоставления конструктивного предложения, фонда, в который каждый клуб вносит свой вклад для поддержки болельщиков, посещающих финал. Конечно, Баку расположен далеко от Лондона. Но когда мы выбирали место, мы не могли знать, что обе команды, которые сыграют в финале, будут из Англии", - сказал он.

Говоря об отказе армянского футболиста "Арсенала" Генриха Мхитаряна приехать на финал Чеферин подчеркнул, что Азербайджан предоставил гарантии и тщательный план безопасности по этому поводу.

"Не приезжать на финал - было личным решением футболиста. Мы также организовали безопасный Чемпионат Европы во Франции, когда эта страна была мишенью террористов", - сказал он.

Напомним, что на финальном матче в Баку будут присутствовать свыше 30 тысяч иностранных болельщиков, которые прибывают в Баку специальными чартерными рейсами. Для удобной и безопасной транспортировки болельщиков в 12 пунктах будут работать 450 автобусов.

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени