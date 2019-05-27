https://news.day.az/sport/1123901.html УЕФА дал самую высокую оценку Бакинскому олимпийскому стадиону
УЕФА дал самую высокую оценку Бакинскому олимпийскому стадиону
Представители УЕФА провели последний осмотр травяного покрытия на Бакинском олимпийском стадионе в связи с финалом Лиги Европы, который пройдет тут 29 мая, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), передает Day.Az.
Специалисты, осмотрев газон, дали ему самую высокую оценку - 5 звезд.
Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.
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