Объявлена дата пресс-конференции и открытой тренировки перед финальным матчем Лиги Европы в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, мероприятия перед встречей "Челси"-"Арсенал", которая состоится 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе, будут проведены на территории Олимпийского стадиона.

28 мая, Бакинский Олимпийский Стадион

"Арсенал"

17:45 Пресс-конференция с участием главного тренера и 2 футболистов

18:30 Открытая тренировка для прессы



"Челси"

20:15 Пресс-конференция с участием главного тренера и 2 футболистов

21:00 Открытая тренировка для прессы



Отметим, что в мероприятиях могут принять участие только аккредитованные представители прессы.