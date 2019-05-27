https://news.day.az/sport/1123902.html Объявлена дата пресс-конференции перед финалом ЛЕ
17:45 Пресс-конференция с участием главного тренера и 2 футболистов
20:15 Пресс-конференция с участием главного тренера и 2 футболистов
Объявлена дата пресс-конференции перед финалом ЛЕ
Объявлена дата пресс-конференции и открытой тренировки перед финальным матчем Лиги Европы в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, мероприятия перед встречей "Челси"-"Арсенал", которая состоится 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе, будут проведены на территории Олимпийского стадиона.
28 мая, Бакинский Олимпийский Стадион
"Арсенал"
17:45 Пресс-конференция с участием главного тренера и 2 футболистов
18:30 Открытая тренировка для прессы
"Челси"
20:15 Пресс-конференция с участием главного тренера и 2 футболистов
21:00 Открытая тренировка для прессы
Отметим, что в мероприятиях могут принять участие только аккредитованные представители прессы.
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