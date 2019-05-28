Футбольный клуб "Челси", являющийся финалистом Лиги Европы УЕФА, прибыл в международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на официальный Twitter аккаунт клуба.

Самолет, вылетевший из Лондона, прибыл в столицу Азербайджана к часу ночи. Футболисты, покинув чартерный рейс, сразу же направились к ожидающим их автобусам, которые отвезли их в отель. Спортсменов встретили под звуки нагары, как и "Арсенал", прибывший в Баку 25 мая.

Отметим, что сегодня в 20:15 состоится пресс-конференция с участием главного тренера и 2 футболистов команды, а в 21:00 пройдет открытая тренировка для прессы. В мероприятиях могут принять участие только аккредитованные представители прессы.

Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.