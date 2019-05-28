29 мая на 68-тысячном Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.

До матча остаются считанные часы, а Баку живет в состоянии праздника. Тысячи болельщиков прибыли в столицу Азербайджана, чтобы поддержать любимые команды. Среди болельщиков - тысячи наших и, конечно же, знаменитостей, которые поделились с Trend прогнозами о финальном матче, передает Day.Az.

Глава Наблюдательного совета бакинского ФК "Нефтчи", всемирно известный писатель, президент ПЕН-клуба, секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев: "Я всегда с особой симпатией относился к Арсену Венгеру, когда он тренировал "Арсенал". Но мне очень не нравятся последние события вокруг игрока команды Мхитаряна и его позиция, который не приехал в Баку и не будет играть в финале, несмотря на предоставленные самые высокие гарантии безопасности. Но "Арсенал" мне всегда особенно нравился. С другой стороны, владелец "Челси" Роман Абрамович не самый чужой человек для всех нас, и надо отметить высокий уровень команды. Если приходится выбирать, то, возможно, победит "Арсенал" со счетом 2:1, хотя уверен, что в основном бакинцы будут болеть за "Челси"".

Заслуженный артист, скрипач Салим Аббасов: "Я обязательно будут смотреть за матчем на стадионе. Отношение к "Арсеналу" у меня двоякое, с одной стороны, в команде играет наш любимый футболист, турок по национальности Месут Озил. С другой - вокруг имени Мхитаряна было устроено какое-то целенаправленное шоу, чтобы внести негатив вокруг матча в Баку. У нас все организовано на самом высоком уровне, как всегда, на всех международных соревнованиях. Я всегда болел за "Челси". Думаю, игра закончится со счетом 2:2 и по пенальти выиграет "Челси"".

Заслуженный артист, исполнитель шансона Ильгар Саиль: "Впервые финал Лиги Европы УЕФА и это является знаменательным событием, большим футбольным праздником. Конечно, каждая команда прошла большой путь к финалу, и думаю, что раскроются только после первого гола. Мой фаворит и прогноз - победит "Челси" с разницей в один-два мяча, большая вероятность 2:1".

Известный композитор Эльчин Иманов: "Я болею за "Арсенал", но выиграет "Челси" со счетом 2:1. Я даже могу сказать, что если на поле выйдет Месут Озил, он обязательно забьет гол. Хотелось бы отметить, что в Баку проходит большой футбольный праздник, проводится множество интересных мероприятий, для гостей созданы самые комфортные условия. Финал Лиги Европы УЕФА в Баку навсегда войдет в историю".

Спортивный комментатор Сянан Шафизаде: "Я поддерживаю "Челси" и эта команда победит со счетом 2:1. К сожалению, "Арсенал" в преддверии матча нарушил фейр-плей, повел себя неподобающим образом, начиная от истории с Мхитаряном до предъявления необоснованных претензий о проведении финала в Баку. Более того, команда даже готовила провокацию - футболисты планировали выйти на разминку в футболках с фамилией Мхитаряна и как бы передать "привет" своему струсившему коллеге. Однако, представители УЕФА узнали о планах "Арсенала", запретили команде устраивать подобные акции, предотвратив провокацию. Поэтому пусть победит "Челси" и думаю, что большая часть стадиона будет за них".

Эстрадный певец Фуад Мусаев: "Игра пройдет в обоюдно острых атаках, бескомпромиссной борьбе, как это свойствено Английской Премьер-лиге. Все решится в последние минуты. Я болею за "Челси" и думаю, что команда победит со счетом 3:2. Главное - это будет большой праздник для наших болельщиков, праздник спорта и незабываемых эмоций".