Английским болельщикам надо не бояться, а покупать билеты и приезжать в прекрасный город Баку. Об этом, как передает Day.Az, сказал Sputnik Азербайджан заявил известный в прошлом российский футболист, бывший игрок лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин, прибывший в Баку, где в среду, 29 мая, состоится финальный матч Лиги Европы по футболу.



Аршавин вместе с журналистом Тимуром Журавелем прокомментирует финальный матч Лиги Европы между лондонскими клубами "Арсенал" и "Челси" для российского телевидения.

"Нет сомнения, что в Баку будет организовано на высочайшем уровне. Жду от команд красивой и зрелищной игры. Уверен, что все получат удовольствие от завтрашнего матча", - добавил Аршавин.

Напомним, что Андрей Аршавин выступал в составе лондонского "Арсенала" в период с 2009 по 2013 годы.