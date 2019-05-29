Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прервал тренировку команды на Олимпийском стадионе в Баку после конфликта защитника Давида Луиса и нападающего Гонсало Игуаина.

В одном из эпизодов Гонсало Игуаин очень жестко сыграл против Давила Луиса. Бразилец возмутился, но аргентинец пытался понять в чем дело и это не понравилось бразильцу. Наблюдая за происходящим на поле, Маурицио Сарри сказал что-то своему помощнику и направился в сторону подтрибунного помещения говоря себе что-то под нос. Специалист также скинул кепку и несколько раз ударил ее ногой.

Подняв ее, он спустя пару секунд снова бросил в газон и вновь швырнул ногой, после чего удалился. Через несколько минут тренировку также прекратил Давид Луис, который подошел к травмированному Антонио Рюдигеру.

Напомним, что 29 мая состоится финал Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом" в Баку.