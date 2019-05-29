Президент итальянского футбольного клуба "Ювентус" Андреа Анелли едет в Баку.

Как сообщает Day.Az, Анелли посетит финальный матч Лиги Европы УЕФА между лондоскими "Челси" и "Арсеналом".

Кроме того, сообщается, что после матча Анелли будет обсуждать переход в "Ювентус" с нынешним главным тренером "Челси" Маурицио Сарри.

"Челси" и Сарри прекратят сотрудничество уже через 24 часа после бакинского финала, отмечают СМИ..