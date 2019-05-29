https://news.day.az/sport/1124172.html Президент "Ювентуса" едет в Баку
Президент "Ювентуса" едет в Баку
Президент итальянского футбольного клуба "Ювентус" Андреа Анелли едет в Баку.
Как сообщает Day.Az, Анелли посетит финальный матч Лиги Европы УЕФА между лондоскими "Челси" и "Арсеналом".
Кроме того, сообщается, что после матча Анелли будет обсуждать переход в "Ювентус" с нынешним главным тренером "Челси" Маурицио Сарри.
"Челси" и Сарри прекратят сотрудничество уже через 24 часа после бакинского финала, отмечают СМИ..
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре