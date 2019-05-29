https://news.day.az/sport/1124181.html Эден Азар: Для профессионального футболиста нет разницы играть в Лиге Европы или в Лиге чемпионов УЕФА
Эден Азар: Для профессионального футболиста нет разницы играть в Лиге Европы или в Лиге чемпионов УЕФА
Если ты профессиональный футболист, то для тебя нет разницы играть в Лиге Европы и Лиге чемпионов УЕФА. Самое главное - желание победить.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Эден Азар, полузащитник "Челси", которая встретится с командой "Арсенала" в предстоящем 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе финальном матче Лиги Европы УЕФА.
"Я хочу завоевать победу. Неважно - забью я гол или нет. Если даже это будет моей последней игрой, я все равно постараюсь завоевать кубок. Разве это не было бы грандиозным прощанием?", - сказал футболист.
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