Если ты профессиональный футболист, то для тебя нет разницы играть в Лиге Европы и Лиге чемпионов УЕФА. Самое главное - желание победить.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Эден Азар, полузащитник "Челси", которая встретится с командой "Арсенала" в предстоящем 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе финальном матче Лиги Европы УЕФА.

"Я хочу завоевать победу. Неважно - забью я гол или нет. Если даже это будет моей последней игрой, я все равно постараюсь завоевать кубок. Разве это не было бы грандиозным прощанием?", - сказал футболист.