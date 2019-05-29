Бывший полузащитник английских "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info рассказал об ожиданиях от финала Лиги Европы "Челси" - "Арсенал", а также поделился мнением об отказе армянского полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна лететь на решающий матч в Баку по политическим мотивам, передает Day.Az.

- В среду в Баку состоится финал Лиги Европы, в котором обладателя трофея выявят "Челси" и "Арсенал". На кого бы здесь поставили?

- Я уверен, что будет хороший футбол, а вот ставок никогда не делал - не знаю, что это такое. Если же говорить о шансах команд, то на данный момент, мне кажется, они предпочтительнее у "Челси". Потому что у них состав сбалансированный во всех линиях. Думаю, они победят. Но финал есть финал. Думаю, что до серии пенальти здесь не дойдет, а игра завершится в основное время. Но в любом случае матч будет хорошим, потому что англичане играют в открытый футбол. Результативная ожидается игра.

- Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян отказался лететь в Баку по политическим мотивам. Как относитесь к решению игрока?

- Я этого не понимаю. Ты кого боишься? Какие политические отношения? Ты играешь в футбол - поезжай и играй. Что за бред!

Смешно просто. Клоунада какая-то! Футбол футболом, а политика политикой. Езжай и играй, покажи, что никого не боишься. Что вообще тебе там сделают? Как бы не складывались отношения между Азербайджаном и Арменией, ты должен ехать и играть. В конце концов, тебя никто пальцем здесь не тронет! Если же Мхитарян так испугался, то пусть купит себе памперсы. Признайся, что ты трус. Я бы на месте руководства оштрафовал Мхитаряна за невыполнение профессиональных обязанностей. Если проиграют Лигу Европы, то виноват Мхитарян. Потому что не поехал и не помог команде.