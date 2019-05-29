Бывший тренер футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер крайне удивлен поведением Генриха Мхитаряна, который отказался приехать в Баку, чтобы сыграть против "Челси" в финале Лиги Европы, несмотря на гарантии безопасности от официальных властей Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.

"Такое не должно происходить в футболе. В современном мире нельзя политизировать спорт. Это недопустимо", - раскритиковал своего бывшего подопечного Венгер, который в свое время и привел Мхитаряна в "Арсенал".

Напомним, что сегодня на Бакинском олимпийском стадионе пройдет финальный матч Лиги Европы УЕФА. Финальная встреча начнется в 23:00 и объединит всех вокруг футбольного праздника.