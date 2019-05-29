https://news.day.az/sport/1124363.html До финала Лиги Европы УЕФА в Баку остаются считанные часы - ФОТОРЕПОРТАЖ
До финала Лиги Европы УЕФА в Баку остаются считанные часы - ФОТОРЕПОРТАЖ
До финального матча Лиги Европы УЕФА, который начнется в 23:00 на Бакинском Олимпийском стадионе, остаются считанные часы.
Day.Az со ссылкой на Trend предлагает вниманию читателей фотографии, которые передают оживление в преддверии футбольного праздника в Баку, волнение фанатов двух английских команд - "Арсенала" и "Челси".
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