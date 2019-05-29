https://news.day.az/sport/1124452.html Футболисты «Сабаха» встретились с консулом Азербайджана в Испании - ФОТО
Футболисты «Сабаха» встретились с консулом Азербайджана в Испании - ФОТО
Консул посольства Азербайджана в Королевстве Испания Адыль Шукюров встретился с участниками программы "Футбол для дружбы" из нашей страны.
Напомним, что в этом сезоне Азербайджан в социальном проекте "Футбол для дружбы" представят члены команды "Сабах" U-12 Айхан Ализаде и Бабамирза Мехтиев.
Кроме того, в Мадрид отправятся футболистка Фатима Магеррамли и юный журналист Тимур Желтенков.
Координатором программы в Азербайджане и руководителем делегации является Рустам Азимов.
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