Консул посольства Азербайджана в Королевстве Испания Адыль Шукюров встретился с участниками программы "Футбол для дружбы" из нашей страны.

Напомним, что в этом сезоне Азербайджан в социальном проекте "Футбол для дружбы" представят члены команды "Сабах" U-12 Айхан Ализаде и Бабамирза Мехтиев.

Кроме того, в Мадрид отправятся футболистка Фатима Магеррамли и юный журналист Тимур Желтенков.

Координатором программы в Азербайджане и руководителем делегации является Рустам Азимов.