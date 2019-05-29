Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос намерен покинуть команду и продолжить карьеру в Китае. Руководство "королевского клуба" готово отпустить 33-летнего футболиста не менее, чем за сто миллионов евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Причина, вынуждающая многолетнего капитана покинуть "Реал", кроется в его конфликте с президентом клуба Флорентино Пересом. Контракт футболиста действует до 2021 года. Рамос хотел его расторгнуть без выплаты компенсации за два года - примерно 25 миллионов евро. Но его предложение не нашло поддержки у руководства.

"Реал" готов отпустить Серхио Рамоса, но не бесплатно. Клуб выставил отступные в сто миллионов, что наверняка отпугнет многих потенциальных покупателей.