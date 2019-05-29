Владелец английского клуба "Челси" Роман Абрамович приехал в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, российский миллиардер будет наблюдать за матчем против "Арсенала" вживую на Олимпийском стадионе в Баку.

Перед решающим матчем он также провел встречу со своей командой в Баку.

Отметим, Абрамович владеет лондонским клубом с 2003 года.