https://news.day.az/sport/1124498.html Роман Абрамович прибыл в Баку
Роман Абрамович прибыл в Баку
Владелец английского клуба "Челси" Роман Абрамович приехал в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, российский миллиардер будет наблюдать за матчем против "Арсенала" вживую на Олимпийском стадионе в Баку.
Перед решающим матчем он также провел встречу со своей командой в Баку.
Отметим, Абрамович владеет лондонским клубом с 2003 года.
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