Лондонский "Челси" согласовал стоимость своего бельгийского полузащитника Эдена Азара с представителями мадридского "Реала". За бельгийца "Королевскому клубу" придется заплатить сумму порядка 130 миллионов евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сам Азар получит от "Реала" контракт на четыре года с еженедельной зарплатой в 400 тысяч фунтов, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на The Sun. Бельгиец накануне установил сроки для совершения сделки - он хочет оформить все документы о переходе в "Реал" до четвертого июня.

Напомним, что Азар защищает цвета "Челси" с 2012 года, куда перешел из французского "Лилля". За время выступлений в лондонском клубе он дважды становился чемпионом Англии, единожды одерживал победы в Лиге Европы, Кубке Англии и Кубке лиги.