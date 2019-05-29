Президент РПЛ: Финал ЛЕ в Баку является громадным шагом в развитии футбола в Азербайджане
Проведение финала Лиги Европы в Баку является громадным шагом в развитии футбола в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.
Ранее в среду президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин назвал идеальной организацию финала Лиги Европы в Баку. В среду на Олимпийском стадионе Баку пройдет финальный между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".
"Мы здесь не чужие, у нас очень хороший контакт с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана, просто отличный. Проведение финала Лиги Европы - это громадный шаг в развитии футбола в стране, хочется просто насладиться игрой, увидеть зрелищный финальный матч", - сказал Прядкин.
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