https://news.day.az/sport/1124523.html Азербайджан одержал первую победу в Серебряной Евролиге
Второй тур Серебряной Евролиги:
Азербайджан одержал первую победу в Серебряной Евролиге
Сегодня мужская сборная Азербайджана по волейболу провела второй тур группового этапа Серебряной Евролиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, наша команда на выезде переиграла Грузию (3:1), одержав первую победу на турнире.
Отметим, что на старте турнира подопечные Фарида Джалалова дома уступили Румынии - 1:3.
В другом матче второго тура Румыния переиграла Данию - 3:0
Второй тур Серебряной Евролиги:
Грузия - Азербайджан 1:3 (25:18, 11:25, 11:25, 17:25)
Турнирная таблица: Румыния - 6 очков (разница партий 6-1), Дания - 3 (3-3), Азербайджан - 3 (4-4), Грузия - 0 (1-6)
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