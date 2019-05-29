В Баку состоялось заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, главным вопросом было определение места проведения финала женской Лиги чемпионов 2021 года, и им стал шведский Гётеборг, как заявил член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин, альтернативы шведской заявке не было, хотя изначально на проведение финала претендовала также Прага.

Исполком также решил назначить вице-президентом УЕФА испанца Луиса Рубиалеса, а француз Ноэль Ле Граэ назначен европейским членом совета ФИФА до очередного конгресса УЕФА 2020 года.

УЕФА уделил особое внимание теме Косова. Теперь все клубы и сборные, кроме команд из Сербии и Боснии и Герцеговины, обязаны проводить матчи турниров под эгидой УЕФА в Косове. Любые команды Косова должны проводить домашние матчи у себя.

Из других решений исполкома УЕФА можно отметить обращение к ФИФА и Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) с просьбой пересмотреть протокол действий при сотрясениях мозга, вплоть до изменений правил, касающихся замен. УЕФА хочет уменьшить давление на врачей и дать им больше времени на оценку потенциального сотрясения мозга за пределами поля, чтобы не допустить случаев, когда футболист с сотрясением возвращается в игру.

Также исполкомом была утверждена схема отбора в еврокубки на сезон-2020/21. Она включила принцип, согласно которому ассоциациям, находящимся ниже 50-го места в рейтинге (51-55), на постоянной основе гарантируются две путевки в Лигу Европы.

Следующее заседание исполнительного комитета УЕФА состоится в Любляне 24 сентября 2019 года.