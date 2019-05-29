Пресс-служба УЕФА опубликовала стартовые составы "Челси" и лондонского "Арсенала" на финал Лиги Европы.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Sovsport.

"Челси": Кепа, Эмерсон, Давид Луиз, Кристенсен, Аспиликуэта, Ковачич, Жоржиньо, Канте, Азар, Педро, Жиру.

"Арсенал": Чех, Сократис, Косельни, Монреаль, Мейтленд-Найлз, Колашинац, Торрейра, Джака, Озил, Ляказетт, Обамеянг.

Встреча состоится сегодня в 23:00.