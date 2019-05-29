https://news.day.az/sport/1124526.html Финал Лиги Европы: "Арсенал" и "Челси" объявили стартовые составы
Финал Лиги Европы: "Арсенал" и "Челси" объявили стартовые составы
Пресс-служба УЕФА опубликовала стартовые составы "Челси" и лондонского "Арсенала" на финал Лиги Европы.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Sovsport.
"Челси": Кепа, Эмерсон, Давид Луиз, Кристенсен, Аспиликуэта, Ковачич, Жоржиньо, Канте, Азар, Педро, Жиру.
"Арсенал": Чех, Сократис, Косельни, Монреаль, Мейтленд-Найлз, Колашинац, Торрейра, Джака, Озил, Ляказетт, Обамеянг.
Встреча состоится сегодня в 23:00.
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