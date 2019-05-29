https://news.day.az/sport/1124534.html Грандиозная церемония открытия финала Лиги Европы в Баку - ВИДЕО В среду на Бакинском олимпийском стадионе состоялась церемония открытия финального матча Лиги Европы УЕФА сезона 2018-2019.
Грандиозная церемония открытия финала Лиги Европы в Баку - ВИДЕО
В среду на Бакинском олимпийском стадионе состоялась церемония открытия финального матча Лиги Европы УЕФА сезона 2018-2019, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На церемонии открытия выступил английский ди-джей, композитор и ремиксер Джонас Блу.
Блу вышел на сцену со 150 местными танцорами.
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