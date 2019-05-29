В среду на Бакинском олимпийском стадионе состоялась церемония открытия финального матча Лиги Европы УЕФА сезона 2018-2019, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На церемонии открытия выступил английский ди-джей, композитор и ремиксер Джонас Блу.

Блу вышел на сцену со 150 местными танцорами.