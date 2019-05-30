В стартовом составе "Челси" и "Арсенала" на финальный матч Лиги Европы (0:0, первый тайм) вышли игроки 15 национальностей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.

Это повторение рекорда для еврокубковых финалов. До этого по 15 футболистов из разных стран выходили на поле в двух случаях, и все - в Лиге Европы: "Атлетико" - "Фулхэм" в 2010-м и "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" в 2017-м.

Кроме того, в составе "Челси" нет ни одного англичанина. Впервые с 2010 года у команды-финалиста еврокубка нет в составе представителей титульной национальности, тогда этим отличился "Интер".