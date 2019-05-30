Нападающий "Челси" Оливье Жиру отметился голом в финальном матче Лиги Европы с "Арсеналом" (1:0, второй тайм).

Этот гол стал для него 11-м в текущей еврокубковой кампании. Жиру побил рекорд среди французов по голам в еврокубках за один сезон, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.

Ранее он принадлежал Жюсту Фонтену, который забил 10 голов за "Реймс" в сезоне-1958/59.

Кроме того, Жиру - первый после Алана Ширера игрок, который забил 11 голов в еврокубках за сезон за английский клуб. Ширер делал это в сезоне-2004/05.