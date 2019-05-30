На Бакинском олимпийском стадионе завершился финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона 2018-2019 между двумя английскими командами - "Челси" и "Арсеналом", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Матч завершился победой "синих" со счетом 4:1. Отметим, что эта победа является для "Челси" второй в данном турнире. Прежде подопечные Маурицио Сарри побеждали в финале Лиги Европы сезона 2012-2013 в Амстердаме.

На 49-й минуте счёт в матче открыл нападающий "Челси" Оливье Жиру. Форвард Педро Родригес увеличил преимущество синих в счёте, забив гол на 60-й минуте. Через 5 минут главный арбитр встречи Джанлука Рокки назначил пенальти в ворота "Арсенала", который успешно реализовал нападающий "Челси" Эден Азар. На 69-й минуте форвард "Арсенала" Алекс Ивоби забил единственный гол "канониров" в этой встрече. Через 3 минуты Азар оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

Таким образом, "Челси" стал победителем Лиги Европы и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Голы: Жиру, 49 (1:0), Педро, 60 (2:0), Азар, 65-пен. (3:0), 72 (4:1), Ивоби, 69 (3:1)