https://news.day.az/sport/1124548.html «Арсенал» в третьем сезоне подряд не сыграет в Лиге чемпионов
«Арсенал» в третьем сезоне подряд не сыграет в Лиге чемпионов
"Арсенал" уступил "Челси" в финале Лиги Европы в Баку (1:4).
Таким образом, "канониры" в следующем сезоне вновь не сыграют в Лиге чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.
"Арсенал" остается без главного еврокубка в третьем сезоне подряд.
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