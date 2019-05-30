"Арсенал" уступил "Челси" в финале Лиги Европы в Баку (1:4).

Таким образом, "канониры" в следующем сезоне вновь не сыграют в Лиге чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.

"Арсенал" остается без главного еврокубка в третьем сезоне подряд.