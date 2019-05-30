https://news.day.az/sport/1124549.html Эден Азар: «Думаю, это прощание. Возможно, настало время для нового вызова»
Эден Азар: «Думаю, это прощание. Возможно, настало время для нового вызова»
Нападающий "Челси" Эден Азар подтвердил информацию об уходе из клуба.
"Да, думаю, это прощание. Но в футболе никогда не знаешь. Я всегда мечтал играть в премьер-лиге, я провел семь лет в одном из лучших клубов мира. Сейчас, возможно, настало время для нового вызова", - сказал Азар в эфире BT Sport, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.
Сообщалось, что бельгиец перейдет в "Реал".
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