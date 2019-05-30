"Арсенал" потерпел поражение в финале Лиги Европы в Баку, уступив "Челси" (1:4).

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери впервые проиграл в финале Лиги Европы. До этого он трижды выходил в финал с "Севильей" и трижды побеждал, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.

С "Валенсией" он ранее добирался до четвертьфинала и полуфинала