"Челси" обыграл "Арсенал" в финале Лиги Европы в Баку (4:1).

Для главного тренера "синих" Маурицио Сарри этот трофей стал первым в карьере, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.

До этого 60-летний итальянец лишь занимал второе и третье место в серии А с "Наполи", а также добирался до кубковых финалов.