https://news.day.az/sport/1124552.html Сарри выиграл первый трофей в карьере
Сарри выиграл первый трофей в карьере
"Челси" обыграл "Арсенал" в финале Лиги Европы в Баку (4:1).
Для главного тренера "синих" Маурицио Сарри этот трофей стал первым в карьере, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.
До этого 60-летний итальянец лишь занимал второе и третье место в серии А с "Наполи", а также добирался до кубковых финалов.
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