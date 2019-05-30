Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру поделился впечатлениями от победы в финале Лиги Европы в Баку с "Арсеналом" (4:1).

"Мы провели интересный первый тайм, но голов не было. Это был хороший финал, и мы играли более эффективно во втором тайме. Я очень горжусь этой победой, команде это заслужила. Это особенный вечер для меня, я рад за "Челси"".

"Арсенал" и "Челси" изменили мою жизнь, дали мне возможность играть в Премьер-лиге. Я не хотел праздновать гол в ворота "Арсенала", но я горжусь тем, что выиграл этот трофей с "Челси". Когда получаю игровое время, стараюсь изо всех сил. Это была наша вторая цель - выиграть Лигу Европы после финиша в первой четвёрке АПЛ, поэтому я счастлив", - приводит слова Жиру BBC, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.