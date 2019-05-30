https://news.day.az/sport/1124556.html В Баку наградили победителя Лиги Европы УЕФА - ФОТО После финальной встречи Лиги Европы в Баку состоялась церемония награждения.
В Баку наградили победителя Лиги Европы УЕФА - ФОТО
После финальной встречи Лиги Европы в Баку состоялась церемония награждения.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, мероприятие началось с вручения памятной медали судьям, которые руководили решающей встречей.
Затем "Арсеналу", пережившему поражение в финале, вручены памятные награды.
После чего, тренерский состав и футболисты "Челси" получили медали, а затем были награждены кубком Лиги Европы весом 15 кг. Кубок вручил капитанам Лондона Гэри Джейхилл и Сесар Аспиликуета президент УЕФА Александер Чеферин.
Отметим, что обе команды получили 40 медалей.
Фото: АЗЕРТАДЖ
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