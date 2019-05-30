После финальной встречи Лиги Европы в Баку состоялась церемония награждения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, мероприятие началось с вручения памятной медали судьям, которые руководили решающей встречей.

Затем "Арсеналу", пережившему поражение в финале, вручены памятные награды.

После чего, тренерский состав и футболисты "Челси" получили медали, а затем были награждены кубком Лиги Европы весом 15 кг. Кубок вручил капитанам Лондона Гэри Джейхилл и Сесар Аспиликуета президент УЕФА Александер Чеферин.

Отметим, что обе команды получили 40 медалей.

Фото: АЗЕРТАДЖ