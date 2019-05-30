Наставник "Арсенала" дал послематчевое интервью.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, Унай Эмери прокомментировал прошедший матч на пресс-конференции после финала Лиги Европы.

"Во-первых, хочу поздравить "Челси", - говорит испанский тренер. - В первом тайме мне казалось, что у нас хорошие шансы добиться нужного результата. Все изменил первый гол, мы старались не выпадать из игры и искали пути к воротам. После второго гола ситуация для нас сильно осложнилась. У соперника во втором тайме дела складывались удачно, а у нас не получалось забить. Результат таков, каков он есть. Возможно, сегодня мы заслуживали большего, но своими шансами не воспользовались.

Мы знали, что это будет сложная игра. Несмотря на то, что мы были ближе к цели в Премьер-лиге, у нас не хватило пары очков. Это был наш второй шанс для Лиги чемпионов, но "Челси" сыграл лучше". "Петер Чех сделал хороший "сейв" в первой части. А во второй, соперник умело воспользовался моментами. Первый гол был очень важным. После этого мы допустили ошибку, и "Челси" воспользовался этим".

Затем Эмери ответил на вопросы журналистов.

- Поражение в финале - это нормально, но проигрыш 1:4 говорит о определенной слабости в команде.

- Да, но у них очень хорошие и опытные игроки, наш состав более молод. В этом году мы не смогли достичь заветной цели, но я думаю, что мы подошли к ней близко. Мы разочарованы, но в целом считаю, что нам удалось создать лучшую команду.

- Повлияет ли такой результат матча на ваши дальнейшие планы, переводы?

- "Арсенал" - большой клуб, и многие игроки хотят быть с нами. Мы должны быть сильными, приверженными нашим идеям. Думаю, что в следующем году мы сможем продолжить работу. Клуб делает все, что нужно. Некоторые из наших молодых игроков впервые играли в финале. Для них это был хороший опыт.

- Будут ли изменения в команде этим летом?

- Считаю, что говорить об этом еще рано.

- Что, на ваш взгляд, должно изменить основу в команде?

- Думаю, у нас очень хорошие молодые и опытные игроки. Тем же составом мы и продолжим, возможно, с некоторыми дополнениями.