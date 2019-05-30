"Челси" обыграл "Арсенал" в финале Лиги Европы в Баку (4:1).

"Синие" не проиграли ни одного матча по ходу европейской кампании - 12 побед и 3 ничьи.

"Челси" стал первой командой, взявшей еврокубок без единого поражения, за 11 лет. Последний раз такое удавалось в сезоне-2007/08 "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.