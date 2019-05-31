https://news.day.az/sport/1125067.html Азербайджанец получил высокую должность в УЕФА
Азербайджанец получил высокую должность в УЕФА
Как известно, впервые в Баку 29 мая состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport, на заседании генсек АФФА Эльхан Мамедов был избран председателем комитета справедливой игры и этики УЕФА.
Официальная информация об этом поступила в УЕФА из АФФА.
Напомним, что Э.Мамедов с 2008 года был зампредседателя данного комитета.
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