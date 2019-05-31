Как известно, впервые в Баку 29 мая состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport, на заседании генсек АФФА Эльхан Мамедов был избран председателем комитета справедливой игры и этики УЕФА.

Официальная информация об этом поступила в УЕФА из АФФА.

Напомним, что Э.Мамедов с 2008 года был зампредседателя данного комитета.