На чемпионате мира среди молодежных сборных норвежский нападающий Эрлинг Холанн забил девять голов в одном матче против команды из Гондураса, передает Day.Az со ссылкой на kp.ru.

В рамках группового этапа Чемпионата Мира среди молодежи сборная Норвегии с рекордным счетом (12:0) разгромила сборную Гондураса.

Девять из двенадцати забитых мячей принадлежат Эрлингу Холлану, нападающему "Зальцбурга", что является абсолютным рекордом для Чемпионата Мира среди молодежных сборных.

Футболистом тотчас заинтересовался "Манчестер Юнайтед", у которых как раз проблема с нападающим: переход Поля Погба в Реал Мадрид в июне - дело решенное.

С нынешнем действующим тренером "красных дьяволов" Эрлинг Холлан знаком, он уже тренировался под его началом в главном футбольном клубе Норвегии - "Мольде".

15-летним парнем, Холлинг уже стал основным нападающим, забил "Зениту" в квалификации на Лигу Европы, а в 18 его выкупил "Зальцбург" и Холлинг был вынужден продолжить карьеру в австрийской лиге.

Нет никаких сомнений в том, что его следующая остановка - АПЛ, и вполне возможно, находящийся в кризисе "Манчестер Юнайтед" получит нового норвежского "джокера" в лице соотечественника Сульшера - Эрлинга Холанна.

Теперь 18-летний норвежец - абсолютный рекордсмен Чемпионата Мира среди молодежи, занимает первую строчку среди бомбардиров чемпионата и вряд ли уступит её даже в случае вылета команды. Сборная Норвегии имеет на счету два проигрыша в группе - Уругваю и Новой Зеландии, но имеет шанс выйти из группы по итогам лучшей разницы мячей.

Клубная статистка у игрока пока не ахти: в "Зальцбурге" норвежец выходит в основном на замену, и основном составе он сыграл в этом сезоне только в 7% игр. Для сравнения, история Уле-Гуннара Сульшера в "МЮ" очень похожая: он выходил на замену, но это мешало ему забивать и спасать команду, так что, учитывая историю парню, близкие отношения с тренером "красных дьяволов", вполне возможно, что футбольный мир станет слышать о нем чаще.

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