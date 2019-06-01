Член сборной Азербайджана Анна Башта завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию до 23 лет, который проходил в болгарском городе Пловдив.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, Анна, победившая в пяти из шести встреч группового этапа, в 1/16 финала обыграла польскую спортсменку Зузанну Шеслер со счетом 15:6. В 1/8 финала, со счетом 15:8 Анна победила представительницу Испании Елену Эрнандес, а в 1/4 финала оформила победу над представителем Венгрии Керном Бьянкой - 15: 3.

Обойдя в полуфинале Полину Каспиарович (Белоруссия) со счетом 15:10, наша фехтовальщица вышла в финал, и одержав победу над итальянкой Лусией Лукарини, стала чемпионкой Европы.