Состоится очередное заседание Исполнительного комитета АФФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, встреча состоится 3 июня.

Мероприятие начнется в 18:00 на тренировочной базе национальных команд, расположенных на территории "Далга Арена".

В повестку дня заседания входит отчет Комиссии по лицензированию первого дивизиона и Премьер-Лиги.

На заседании также будут обсуждены другие вопросы.