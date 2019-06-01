https://news.day.az/sport/1125207.html Объявлено время очередного заседания исполкома АФФА
Объявлено время очередного заседания исполкома АФФА
Состоится очередное заседание Исполнительного комитета АФФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, встреча состоится 3 июня.
Мероприятие начнется в 18:00 на тренировочной базе национальных команд, расположенных на территории "Далга Арена".
В повестку дня заседания входит отчет Комиссии по лицензированию первого дивизиона и Премьер-Лиги.
На заседании также будут обсуждены другие вопросы.
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