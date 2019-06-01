Тренер "Тоттенхэма" насмешил журналистов накануне финала ЛЧ - ВИДЕО
Главный тренер "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино рассмешил журналистов на пресс-конференции накануне финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
Один из корреспондентов спросил у тренера, правда ли, что он сильно похудел. Наставник "шпор" сделал удивленное лицо, потом встал и принял позу модели, после чего все рассмеялись, передает Day.Az со ссылкой ren.tv.
После этого тренер из Аргентины ответил: "Я все тот же".
Финал Лиги чемпионов пройдет в субботу в Мадриде на стадионе "Атлетико".
"Тоттенхэм" впервые в своей истории пробился в финал престижнейшего клубного турнира Европы.
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