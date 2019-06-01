https://news.day.az/sport/1125298.html Фанаты "Айнтрахта" сделали трогательный жест детям в Азербайджане - ВИДЕО
Фанаты "Айнтрахта" сделали трогательный жест детям в Азербайджане - ВИДЕО
Болельщики немецкого "Айнтрахта" (Франкфурт) в преддверии финала Лиги Европы по футболу в Баку провели благотворительную акцию, передает Day.Az.
Согласно информации АФФА, болельщики в преддверии финала ЛЕ подарили азербайджанским детям из "Центра реабилитации людей с синдромом Дауна" 300 билетов на решающий матч.
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