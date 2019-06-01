Болельщики немецкого "Айнтрахта" (Франкфурт) в преддверии финала Лиги Европы по футболу в Баку провели благотворительную акцию, передает Day.Az.

Согласно информации АФФА, болельщики в преддверии финала ЛЕ подарили азербайджанским детям из "Центра реабилитации людей с синдромом Дауна" 300 билетов на решающий матч.

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