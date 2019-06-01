Самый многонациональный урок футбола на планете - так отныне звучит официальное название нового рекорда мира, внесенного в Книгу рекордов Гиннесса.В рамках финальных мероприятий Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы", объединяющей участников из 211 стран и регионов, 31 мая в Мадриде состоялась самая многонациональная футбольная тренировка в мире. По итогам тренировки "Футбол для дружбы" получил официальный сертификат GUINNESS WORLD RECORDS®.Занятие, в котором приняли участие представители 57 национальностей, провели глава Футбольной академии Бареселона Микель Пуч и Джозеп Гамбао, бывший тренер юношеской сборной Футбольного клуба Барселона. Они помогли Юным футболистам освоить несколько новых приемов накануне финального матча Чемпионата мира по "Футболу для дружбы".

"Достижение этого рекорда - знаковое событие для программы "Футбол для дружбы", ставящей своей целью распространение принципов равенства всех культур и национальностей. Всего лишь за семь лет существования программа приобрела пять миллионов сторонников по всему миру и объединила шесть тысяч участников из 211 стран. Уверен, проект "Футбол для дружбы" ждет впереди еще многих ярких побед", - сказал глава Футбольной академии Барселона Микель Пуч.По окончании тренировки председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков получил от представителя GUINNESS WORLD RECORDS® официальный сертификат об установке рекорда и поздравил Юных участников "Футбола для дружбы" с новой глобальной победой.Одним из ключевых ежегодных событий программы является Чемпионат мира по "Футболу для дружбы". В соревновании традиционно участвуют смешанные Международные сборные, объединяющие спортсменов в возрасте 12 лет разных национальностей, пола и физических возможностей. Финал чемпионата состоится 1 июня на знаменитом футбольном поле UEFA Pitch в самом сердце Мадрида - на площади Плаза-Майор.Финальные мероприятия Седьмого сезона Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" проходят с 28 мая по 2 июня в Мадриде. 1 июня участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019, который пройдёт на стадионе "Метрополитано", говорится в пресс-релизе организаторов программы.

Справка о программе:



Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.

Фото организаторов: