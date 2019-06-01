Умер бывший атакующий полузащитник "Арсенала", "Реала", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейес.

"Севилья" сообщила, что 35-летний футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

Рейес присоединился к детской команде "Севильи" в 10-летнем возрасте, а дебютировал в первой команде, когда ему было всего 16.

В 2004 году испанец перешел в "Арсенал" и помог команде выиграть чемпионат Англии, тот сезон "канониры" прошли без поражений в АПЛ.

После двух с половиной сезонов в Англии Рейес на правах аренды перешел в "Реал", но не закрепился в команде.

Летом 2007 года "Арсенал" продал его в "Атлетико", с которым Рейес дважды выиграл Лигу Европы.

В январе 2012-го хавбек вернулся в "Севилью", с ней он еще трижды стал победителем Лиги Европы.

В 2016 году Рейес перешел в "Эспаньол", позже выступал за "Кордобу", а последним его клубом была "Эстремадура".

За сборную Испании футболист провел 21 матч, забил 4 гола. Принимал участие в ЧМ-2006.