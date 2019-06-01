Вокруг стадиона "Ванда Метрополитано" в Мадриде, где пройдет финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между "Ливерпулем" и "Тоттенхемом", образовались большие пробки.



Как передает Day.Az со ссылкой на media.az, фото были распространены в соцсетях.



Болельщики по 2-3 часа стоят в пробках, пытаясь добраться до стадиона.



Отметим, что 29 мая во время финала Лиги Европы в Баку таких проблем не было. Это отмечали и зарубежные гости. Они подчеркивали, что все было четко организовано, без задержек.