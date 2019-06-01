Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими "Ливерпулем" и "Тоттенхэм Хотспур" на поле прорвалась полуголая болельщица.

Главному арбитру поединка пришлось остановить поединок. Службы правопорядка быстро справились с болельщицей и вывели её с поля. После этого встреча была возобновлена.

Видимо, именно это имел в виду Юрген Клопп, главный тренер одной из играющих в финале команд, "Ливерпуля", когда ни с того ни с сего решил раскритиковать выбор Баку в качестве места проведения финала Лиги Европы. В Баку никаких инцидентов - ни подобных выходов на поле, ни километровых пробок, не наблюдалось. А теперь будет десяток разгневанных публикаций в британской прессе?