Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар прокомментировал обвинения в изнасиловании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Из-за вымогательства меня заставляют разоблачать мою личную жизнь и жизнь моей семьи", - написал Неймар под видео, опубликованном в инстаграме.

По словам потерпевшей, действия насильственного характера игрок совершил 15 мая в одном из отелей французской столицы. Отмечалось, что девушка прилетела в Париж после переписки со спортсменом в инстаграме.

Сообщалось, что Неймар оплатил ей билеты, а также снял номер в отеле. Находившийся в нетрезвом виде футболист сначала домогался до девушки, а потом изнасиловал ее.