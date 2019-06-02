"Ливерпуль" недоволен распределением билетов на финал Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

Как передает Day.Az со ссылкой на Sportbox, англичанам была выделена квота в 16 613 билетов.

Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", который вмещает 64 тысячи зрителей.

По информации источника, исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур поднял вопрос о распределении билетов на встрече с президентом УЕФА Александром Чеферином.