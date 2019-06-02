https://news.day.az/sport/1125456.html Вечно недовольный "Ливерпуль" опять нашел к чему придраться - теперь под прицелом Мадрид
Вечно недовольный "Ливерпуль" опять нашел к чему придраться - теперь под прицелом Мадрид
"Ливерпуль" недоволен распределением билетов на финал Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".
Как передает Day.Az со ссылкой на Sportbox, англичанам была выделена квота в 16 613 билетов.
Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", который вмещает 64 тысячи зрителей.
По информации источника, исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур поднял вопрос о распределении билетов на встрече с президентом УЕФА Александром Чеферином.
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