Стали известны подробности обвинения Неймара в изнасиловании
Стали известны подробности дела нападающего сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймара.
Как передает Day.Az, об этом сообщает "Советский спорт".
Как стало известно ранее, в полицию Сан-Паулу обратилась девушка, которая написала заявление на звездного форварда, обвинив его в изнасиловании.
Потерпевшая утверждала, что действия насильственного характера футболист совершил 15 мая в одном из пятизвездочных отелей Парижа.
В столицу Франции девушка прилетела после переписки со спортсменом в инстаграме. Сообщалось, что Неймар оплатил ей билеты, а также снял номер в гостинице.
Также потерпевшая рассказала, что футболист был в состоянии алкогольного опьянения. Он начал домогаться до девушки, а потом изнасиловал ее.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре